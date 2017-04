Serie A, il derby cinese vale 862 milioni di spettatori

12 aprile 2017

Sarà un derby della Madonnina storico il primo giocato, sabato, all'ora di pranzo tra Inter e Milan. Orario studiato per la Cina, le 12 e 30, e la conferma arriva dai numeri diffusi dalla Lega di Serie A. L'orario di inizio consentirà, infatti, al pubblico dell'area asiatica di seguirlo in prime time raggiungendo, in quelle regioni, 566 milioni di potenziali telespettatori. Numero che cresce fino a 862 milioni considerando tutto il mondo.