Sei minuti per svoltare: l'Inter ritrova la sua strada | La Champions cancella la parola crisi? La risposta a Genova

19/09/2018 di PEPE FERRARIO

Pazza Inter. La svolta buona. L'ha ripresa Vecino. Notte stellare. Magia Icardi. I titoli si sprecano, oggi: fantasia o meno è questo il lascito immediato della vittoria contro il Tottenham. E va bene così, anche perché in un girone dove si deve per forza lottare per il secondo posto (difficile pensare che il Barcellona non faccia corsa a sé) il successo contro la più diretta concorrente ha un peso specifico notevole: fallire la prima sarebbe stato sostanzialmente letale. E invece, i sei minuti che vanno dal gol di Maurito alla testata di Vecino hanno stravolto il percorso europeo dei nerazzurri. E anche i giudizi della critica. Ma il ritorno in Champions, una volta spente le luci di un Meazza letteralmente straordinario, deve tuttavia portare con sé anche altre considerazioni.



Partiamo da quelle positive. La prima (prescindendo appunto dall'ovvietà dei tre punti, pleonastico ripetersi) è di carattere emotivo-psicologico perché l'aver stoppato sul nascere una crisi che l'eventuale ko avrebbe ulteriormente alimentato è probabilmente la vera svolta nerazzurra. La seconda riguarda l'aspetto atletico-agonistico: a differenza di quanto visto in campionato, l'Inter è cresciuta nel finale di partita, ha alzato i giri del motore, ha corso di più e meglio dell'avversario. La terza è caratteriale: sinora, ogni volta che era andata sotto, la squadra non aveva saputo reagire, ieri invece ha centuplicato le forze e giocato con la rabbia di chi non accetta di essere messo all'angolo. La quarta riguarda le individualità: Icardi si è sbloccato (parando le critiche che fino all'85esimo erano feroci), Brozovic ha confermato la sua caratura da uomo per grandi match, Miranda si è ripreso la sua difesa, Asamoah ha esperienza e sicurezza trascinanti, Handanovic ha rialzato la testa e cacciato i fantasmi che, complice anche la sfortunata deviazione sul gol di Eriksen, si erano puntualmente ripresentati. E poi Nainggolan: non è ancora al meglio della condizione (non può esserlo dopo aver saltato l'intera preparazione) ma ha il carisma del leader, quel carisma che nessuno (Icardi compreso) ha tra i nerazzurri. E infine Spalletti che anche con i cambi azzeccati (quanti all'ingresso di Borja Valero hanno storto il naso?) ha contribuito a indirizzare la serata verso l'epilogo tanto atteso.



Poi, però, ci sono anche i lati oscuri, o per lo meno grigi. Primo: la squadra è ancora troppo slegata, tra difesa e attacco ci sono metri di campo troppo spesso lasciati alle maglie avversarie. Secondo: Icardi si fa vedere poco ma viene anche troppo poco cercato e servito e la sua intesa con Nainggolan (il solo presente nella rosa attuale capace di fare da collettore tra l'argentino e i due di centrocampo posti davanti alla difesa) è ancora tutta da trovare. Terzo: i postumi del Mondiale (e degli impegni settembrini con le Nazionali) si fanno ancora sentire: dopo il ko di Vrsaljko, anche la condizione di Perisic ne è una riprova. Quarto (provocazione): a gennaio è sempre più chiaro che servirà intervenire a centrocampo, specie se il cammino europeo dovesse proseguire.



Detto questo, archiviata positivamente questa prima di Champions, sabato ci sono Marassi e la Sampdoria, stadio caldissimo e squadra in grande forma: se svolta è stata, lo si capirà meglio a Genova.