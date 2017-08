Schick, la Roma sorpassa l'Inter. Ma la Juve è in agguato

22 agosto 2017

Come in una telenovela in cui i protagonisti aumentano: per Patrick Shick ormai è sfida aperta tra Roma, Inter e Juventus . I giallorossi hanno fatto l'offerta migliore alla Samp (5 milioni subito più altri 25 dilazionati nei prossimi anni) e Ferrero gradisce. Il giocatore però prende tempo : i suoi agenti avevano da tempo l'accordo con l'Inter, che non ha la liquidità per chiudere subito. E la Juve non ha mai mollato la presa.

Quello della Roma ai danni dell'Inter è un vero e proprio sorpasso: l'attaccante ceco è diventato una priorità per Monchi che lo prenderebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L'ingaggio che i giallorossi garantirebbero al giocatore è lo stesso messo sul tavolo dall'Inter: 2 milioni. Ferrero preferirebbe, a questo punto, spedire il suo gioiellino nella Capitale ma il problema è la volontà del giocatore che, al momento, non sembra avere troppa fretta di decidere. L'intesa con l'Inter, per altro la prima a muoversi e a intercettare l'agente Paska, c'è da tempo ma per problemi di liquidità la società nerazzurra non è più in pole nonostante abbia il gradimento del giocatore.



La Juve resta sullo sfondo e non è mai uscita di scena del tutto nonostante l'iniziale rinuncia dopo le visite mediche. Il giocatore in realtà sta bene, oggi tornerà ad allenarsi con i compagni a Bogliasco e potrebbe già essere convocato per la prossima giornata di campionato. I bianconeri vantano un mezzo accordo tra il giocatore e Pavel Nedved e soprattutto condividono con il ceco una possibile strategia attendista: Schick potrebbe anche restare un altro anno alla Samp, soluzione che al giocatore non dispiacerebbe vedendosi così garantito, più che in altri top club, un posto da titolare. La Juve ha la stessa idea visto che poi la prossima estate tornerebbe ad avere valore la famosa clausola da 25 milioni. Ma non è detto che Ferrero sia d'accordo e, soprattutto, le agguerrite concorrenti potrebbero rifarsi sotto e spingere per una soluzione immediata di quello che ormai è diventato un vero e proprio intrigo.