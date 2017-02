Sainsbury: "L'Inter è stata uno choc, ma ora voglio lasciare il segno"

1 febbraio 2017

"Sono rimasto scioccato". Così Trent Sainsbury , primo giocatore australiano della storia dell' Inter , ha commentato l'ingaggio da parte del club nerazzurro. Parlando alla testa cinese 163.com prima di partire per l'Italia, il difensore in arrivo dallo Jiangsu Suning del presidente Zhang, ha detto: "Non voglio andare all'Inter solo per aggiungere questa esperienza al mio curriculum personale, voglio lasciare un grande segno".

"Non mi aspettavo di tornare così presto in Europa, ma soprattutto di poter andare a giocare in un club di grandissimo livello come l'Inter", ha continuato Sainsbury, che in passato ha giocato nello Zwolle: "Ho sempre pensato che sarei tornato in Olanda, per dimostrare il mio valore in Europa. Ma ora ho avuto un'opportunità così rara come l'Inter, non potevo rifiutare". "Sarà soltanto un prestito, ma potrò dimostrare tutto il mio valore - ha proseguito il difensore - La concorrenza è molto agguerrita, ma se riuscirò ad esprimermi ad alti livelli penso che avrò un'occasione". Sainsbury è determinato a sfruttare al meglio l'inaspettata chance: "Prima però voglio fare il mio lavoro - dice - crescere di più e mantenere la mia posizione nella nazionale".