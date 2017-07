Sabatini replica a Pallotta: "Grazie a me introiti per 120 milioni"

28 luglio 2017

Walter Sabatini difende il suo lavoro alla Roma dopo le critica ricevuta da Pallotta di avere venduto e acquistato troppi calciatori nel suo ultimo anno in giallorosso: "Nonostante la sfiducia che Pallotta oggi lamenta ho completato una campagna acquisti che per sua fortuna ha portato la mia squadra a ottenere 87 punti in campionato e a garantire 120 milioni di introiti al 30 giugno, permettendogli di passare un'estate esaltante come si evince dai giudizi espressi su cose e persone".