Ranocchia: "All'Inter mi hanno addossato colpe non solo mie"

19 aprile 2017

Dall'Inghilterra Andrea Ranocchia si toglie qualche sassolino dalle scarpe. "Giocare in una grande squadra come l'Inter è sempre bellissimo, al di là di quello che è successo e degli episodi difficili - ha spiegato -. A volte è stata colpa mia e a volte la colpa mi è stata addossata ma ho sempre avuto le spalle larghe e mi son preso le responsabilità mettendoci la faccia ". " Non so se resterò in Inghilterra ", ha aggiunto.

In Premier Ranocchia ha ritrovato fiducia e prestazioni. Un'esperienza che gli sta dando grandi soddisfazioni. "Sono concentrato sull'Hull - ha spiegato a Radio 24 -. e mi sta facendo bene. Non mi fa nessun effetto speciale ripensare a San Siro, sono talmente immerso in questa avventura che non penso ad altro". Poi sul futuro: "La centrifuga italiana non mi manca. Non so se resterò in Inghilterra". "E' impossibile prevedere cosa accadrà - ha aggiunto -. Ho due anni di contratto con l'Inter e arriverà il momento di parlare dell'avvenire. Ma per ora non ci penso".