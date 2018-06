Primavera: l'Inter è campione, stesa la Fiorentina

09/06/2018

La prima occasione del match è per i nerazzurri: Bettella stacca di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il pallone termina alto. La risposta della Fiorentina è affidata a un tiro a giro dalla distanza del figlio d'arte Riccardo Sottil, che sfiora l'incrocio dei pali mancando il bersaglio grosso. Ancora di testa, si rende pericoloso Nolan, ma nonostante la posizione favorevole, non riesce ad angolare la conclusione e Cerofolini blocca. È sempre l'Inter a fare la partita: ci prova Emmers da buona posizione, ma la sua conclusione termina a lato. Poi è il turno di Zaniolo che, ancora una volta di testa, va vicino al vantaggio sfiorando l'incrocio dei pali. Termina sullo 0-0, dunque, il primo tempo.



Avvio di ripresa scoppiettante: colpo di tacco in area di Colidio su cross basso di Emmers, gran parata di Cerofolini. C'è solo la formazione di Vecchi in campo: girata di testa di Rover con il pallone che sfiora il palo. La Fiorentina risponde con una conclusione da fuori di Valencic: la traiettoria è insidiosa e Pissardo deve volare all'incrocio per deviare in angolo il pallone. Solo un episodio, però: Inter ancora vicina al vantaggio con il tiro al volo da posizione defilata di Valietti, ancora attento Cerofolini. La Fiorentina rischia nuovamente sul mancino da fuori di Pompetti, che rischia di beffare il portiere avversario a causa di una deviazione. Nel finale, non accade nulla, con l'incontro che si protrae ai supplementari.

Nel primo tempo supplementare, l'Inter trova il gol del meritato vantaggio: conclusione di Zaniolo respinta da Cerofolini, Lakti sbaglia il rinvio e serve involontariamente Colidio, che non si lascia pregare e trafigge l'estremo difensore viola (94'). Poi, nel secondo overtime, la rete che mette in ghiaccio il match: un cross dal lato mancino viene deviato dal portiere proprio sui piedi di Rover, con il pallone che termina in rete (106'). La Fiorentina ci prova nel finale, ma non c'è tempo. L'Inter fa il bis e, dopo il successo dello scorso anno, si aggiudica nuovamente il titolo di campione.