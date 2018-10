Politano, tre mesi nerazzurri: "Sono felice, e che emozione la notte col Tottenham. Pazzesca"

10/10/2018

L'esordio, il primo gol, la notte di Champions: il bilancio di tre mesi è buono. Forse di più.

"Ma il mio esordio all'Inter non è stato facile nuovo ambiente, nuova squadra, poi con il passare del tempo è andata sempre meglio e ora posso dire di essere molto contento della mia scelta. Rispetto a Sassuolo l'Inter è un'altra categoria, giocare a San Siro cambia tutto. Giocare la Champions League è fantastico, scendere in campo con 60.000 persone fa un effetto speciale. Siamo tutti molto contenti che i tifosi ci seguano e cerchiamo ogni giorno e di rendere loro orgogliosi. La vittoria contro il Tottenham ci ha resi consapevoli della nostra forza e da lì in poi ogni giorno la dimostriamo".

Un inizio stentato, poi sei vittorie consecutive. Cos'è cambiato? C'è un segreto?

"Il segreto di queste sei vittorie consecutive? Lavorare come stiamo facendo durante gli allenamenti e portare in campo la preparazione della settimana".

Spalletti, che allenatore è?

"Spalletti è uno che lavora tanto sul campo e questa è la cosa più importante".

E adesso il derby e il Barcellona, dopo la sosta.

"Un passo alla volta, ora siamo concentrati sul derby, Per noi, per la città, è un'emozione bellissima e grandissima. Il Milan è forte, un'ottima squadra. Noi vogliamo continuare nel nostro cammino".