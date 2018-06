Politano, l'agente sorride all'Inter: "Destinazione gradita"

28 maggio 2018

L'Inter punta soprattutto a rafforzarsi sugli esterni come dimostrato dall'interesse per Simone Verdi e Federico Chiesa. E nella lista rientra anche Politano che avrebbe espresso al Sassuolo la preferenza per i nerazzurri. Preferenza confermata dall'agente che pure non ha fretta ("Siamo a inizio mercato, c'è molto da lavorare e abbiamo tempo per farlo" ha detto Lippi) confermando un feeling che la dirigenza nerazzurra proverà a sfruttare. La società neroverde fa una valutazione dell'esterno romano di circa 30 milioni ma a gennaio, quando Squinzi ne bloccò la partenza verso Napoli, gli venne fatta la promessa di lasciarlo eventualmente partire in estate a cifre ragionevoli. C'è spazio per trattare insomma con i nerazzurri, che potrebbero mettere sul piatto 15-20 milioni, pronti a inserire nell'affare i giovani Pinamonti e Valietti, molto graditi al Sassuolo (l'attaccante a gennaio era stato a un passo dai modenesi che avevano praticamente già trovato l'accordo per il suo acquisto con diritto di recompra per i nerazzurri): in questo modo l'Inter cercherebbe di realizzare delle plusvalenze come fatto, ad esempio, lo scorso anno con Caprari, inserito nell'affare Skriniar con la Samp.