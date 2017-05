Pirlo dagli Usa: "Spiace vedere Inter e Milan così"

1 maggio 2017

Dagli Usa Andrea Pirlo continua a seguire con grande attenzione il calcio italiano e si è fatto un'idea chiara dei valore in campo in Serie A. " La Juve è la squadra più forte , poi ci sono Napoli e Roma - ha spiegato -. Milan e Inter? Mi spiace vederle così , è un momento delicato per entrambe, ma credo che si riprenderanno". "Appena torno in Italia studio per diventare allenatore ", ha aggiunto. Poi un consiglio a De Rossi: "Cambi aria" .

"Daniele è giovane e può ancora fare un campionato in Europa, ma nello stesso tempo è ancora presto per venire in America - ha aggiunto, a 'La Partita Perfetta' -. Può ancora giocare ad alti livelli". E parlando di De Rossi, come non affrontare il tema Totti: "Non so se smetterà. Dipenderà molto da lui: se ha ancora entusiasmo è giusto che giochi ancora".



"Prima o poi anch'io penserò al ritiro, è impossibile giocare sempre. Quando non fai più parte dei numeri uno pensi a fare qualcos'altro - ha proseguito Pirlo, palrando del suo futuro -. Ora mi sto concentrando e sto cercando di finire bene, appena torno in Italia studierò per diventare allenatore perché non si sa mai". "Cosa mi manca della Serie A? - ha aggiunto -. L'emozione della Champions e le partite importanti, come Juventus-Barcellona e Juventus-Monaco". Infine capitolo Nazionale: "Non riesco a seguirla molto a causa degli orari, ma ho letto molto e ci sono alcuni giovani interessanti che di sicuro cresceranno bene".