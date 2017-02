Pioli sorride: Murillo pronto, Brozovic migliora

21 febbraio 2017

Buone notizie per l'Inter in vista della partita di domenica sera con la Roma. Jeison Murillo sarà a disposizione per la sfida con i giallorossi dato che l'ecografia a cui si è sottoposto il colombiano presso l'Istituto Humanitas di Rozzano ha dato "esito negativo". Lo comunica il club nerazzurro in una nota sul proprio sito ufficiale. Sulla via del rientro anche Marcelo Brozovic, in "fase di avanzata guarigione della frattura della falange del piede". "Le condizioni dei due giocatori, che oggi svolgeranno lavoro personalizzato - fa sapere l'Inter - saranno valutate giorno dopo giorno".