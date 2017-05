Pioli: "Quattro partite per onorare la maglia. Il mio futuro? Non so"

6 maggio 2017

"Domani a Genova mi aspetto la giusta reazione. Abbiamo lavorato bene, le motivazioni ci sono. Abbiamo solo un risultato da raggiungere. La vittoria. Senza badare a quello che è stato ultimamente".

Spazio a Gabigol?

"Spazio alla squadra migliore che posso schierare. Gabigol con me è migliorato molto, sono stati sei mesi di lavoro proficuo".

Il calo di risultati è legato alla questione-allenatore, dunque alla concentrazione del gruppo?

"No, c'è stato un calo fisico nelle ultime quattro giornate di campionato. Ma ripeto: non guardiamo indietro, non serve. Pensiamo alle prossime quattro partite e ai 12 punti che dobbiamo conquistare. Poi faremo i conti".

La difesa in emergenza.

"Mancano Murillo, Miranda e Ansaldi. Ma abbiamo le soluzioni adatte per sistemare le cose, Andreolli mi è piaciuto molto nei minuti che ha giocato contro il Napoli".

Nagatomo ha trascorso una settimana difficile dopo la gara di San Siro contro la squadra di Sarri e quel gol di Callejon.

"Yuto è un grande professionista, ha lavorato come al solito, è allegro e motivato. Non ha avuto bisogno di un mio intervento".

Ha chiesto alla società il perché di sondaggi ripetuti verso altri allenatori?

"Non ho chiesto niente. La società mi ha sempre dato fiducia e continua a confermarla. Stima e fiducia non mi sono mai mancate e questo conta".

D'Ambrosio ha detto che svanita la zona-Champions, si è smarrita la squadra, dopo il 2-2 col Torino.

"Sono opinioni, sono sensazioni personali. Dopo il pareggio 2-2 col Torino non era cambiato niente, eravamo sempre in corsa per un posto in Champions. La sosta di di campionato sicuro non ci ha fatto bene. Ma non è il momento di guardare indietro. Pensiamo al Genoa e alla prossime quattro partite".

Un messaggio per i tifosi. Cosa dire?

"I tifosi ci hanno sostenuto sempre, un sostegno ammirevole e continuo e anche superiore alle attese, alle nostre attese. Loro meritano un'Inter da primi posti, poi alla fine di questa stagione non sarà così. Ma a chiusura dei conti del 2017 ci sarà una base importante per ripartire".

C'è che dice che l'Europa League non sarebbe molto gradita.

"Non è l'Europa League in discussione, è la maglia che si indossa che va onorata al meglio e deve darti il massimo delle motivazioni".

Pioli sarà sulla panchina dell'Inter la prossima stagione?

"Nel calcio, qui e dappertutto, contano i risultati. Al termine della stagione, ci sarà l'incontro coi dirigenti e valuteranno il mio lavoro. Vedremo se saranno contenti o meno. Cerchiamo di finire la stagione nel migliore dei modi. Il futuro, si vedrà".