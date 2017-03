Pioli: "Mi sono meritato l'Inter e voglio restarci"

31 marzo 2017

Stefano Pioli scaccia i fantasmi di Antonio Conte e Simeone. Il tecnico dell'Inter pare essere ben saldo sulla panchina nerazzurra: "Mi sono meritato questa opportunità e devo pensare solo a lavorare. Non sono preoccuparto per il futuro, anzi: sto benissimo. Saranno i risultati a decidere, ma mi sto giocando questa chance nel migliore dei modi", ha detto in un'intervista a La Stampa.