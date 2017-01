Pioli: "Il 2017 sarà l'anno dell'Inter, il mercato ci aiuterà"

26 dicembre 2016

Nella sua chiacchierata con Inter Channel, Pioli ha parlato in profondità dello stato di salute della sua formazione: "Credo che questa squadra possa dare ancora il meglio di sé. Lavorando duramente come stiamo facendo, con grande attenzione , professionalità e cura dei dettagli, possiamo dimostrare di essere una squadra competitiva", ha detto.



"Le vittorie portano fiducia e autostima. Gennaio è un mese importante, andremo a Marbella per lavorare e stare insieme, migliorare i nostri meccanismi", ha spiegato, sottolineando come alla ripresa dopo la pausa natalizia "bisognerà correre velocemente, se vogliamo pensare di recuperare posizioni in classifica". "Per noi ogni partita sarà un'occasione. - ha aggiunto Pioli. Possiamo vincere con chiunque e poi con la giusta mentalità vedremo dove potremmo arrivare".



Infine un pensiero rivolto a tutti i sostenitori nerazzurri: "Auguro ai tifosi il meglio per il 2017, con la speranza di vivere un anno pieno di serenità e successi".