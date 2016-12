Pioli: "Abbiamo vinto e convinto, l'Inter ora ha un'anima"

21 dicembre 2016

"Sapevamo che nei primi tempi la Lazio è una delle migliori d’Europa - ha proseguito - Siamo stati fortunati all'inizio ma poi per la convinzione e la voglia che ci abbiamo messo siamo stati molto bravi. Per la volontà, per la decisione che ci abbiamo messo è stato molto importante per una squadra come la nostra che sa che solo con la qualità non si vincono le partite. Se vogliamo essere competitivi dobbiamo crescere ancora molto", ha detto Pioli. "Rimango convinto che più si gioca bene più si hanno possibilità di vincere e stasera abbiamo fatto bene", ha aggiunto l'allenatore nerazzurro che ha esaltato le prestazioni di Kondogbia e Banega. "Per come li ho visti in settimana ero sicuro della loro prestazione. Devono solo trovare convinzione perché sono giocatori che hanno grandi mezzi".



Il tecnico è però meno soddisfatto di Gabigol, entrato negli ultimi minuti del match e osannato dal pubblico: "Sono contentissimo dell’entusiasmo attorno a lui. Vorrei però vedere più giocate concrete e meno spettacolari. E' giovane, sta lavorando bene e vedremo di volta in volta le scelte per mettere la migliore formazione in campo". "Stiamo facendo le valutazioni. Abbiamo tanti giocatori, dobbiamo sfoltire la rosa e poi cercheremo di prendere giocatori per rinforzarci e soprattutto vogliamo giocatori contenti di vestire questa maglia - ha detto Pioli interrogato sul possibile addio in prestito del brasiliano, a gennaio -. Siamo in un club prestigioso, in una grande società e andremo avanti con quei giocatori che ci danno grandi garanzie morali, oltre che tecniche".



Parole al miele invece per Icardi: "Un finalizzatore come lui viene messo nelle migliori condizioni quando la squadra alza il baricentro. Lui si è mosso bene, poi nella ripresa abbiamo fatto la gara noi e lui che è fortissimo in area ha avuto le situazioni giuste per fare gol".



Anche il capitano, autore di una doppietta, ha esaltato la prova dei nerazzurri: "E' stata una buona partita di tutta la squadra, non solo mia. Dal punto di vista fisico e mentale abbiamo fatto bene e i punti sono una conseguenza. E’ la strada giusta per Champions? Andiamo avanti piano. Stiamo recuperando posizioni in classifica ma andiamoci piano", ha detto, mettendo in guardia sui pericoli della lunga sosta natalizia. "Stiamo lavorando molto bene ma adesso non dobbiamo sprecare tutto dopo le feste come l’anno scorso dove avevamo fatto bene fino a dicembre per poi buttare tutto".