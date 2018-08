Personalità, rabbia e testa | Spalletti striglia l'Inter: Nainggolan è la sua soluzione

28/08/2018

Ci sono momenti in cui il tono della voce deve per forza di cose alzarsi di qualche ottava. Momenti in cui le parole devono arrivare dritte alla testa e al cuore. E così ha fatto Luciano Spalletti all'indomani del pareggio interno con il Torino: perché un secondo tempo tanto brutto? Perché uno smarrimento collettivo così improvviso? Perché tanta paura e incapacità di reagire? Il tecnico dell'Inter lo ha chiesto prima a se stesso e poi ai suoi ragazzi alla Pinetina: questione di testa, di rabbia agonistica, di personalità e di fame.



E' da qui allora che si deve ripartire, oltre che da una tenuta atletica da affinare e da nuovi (diciamo così) dettami tattici da mandare a memoria. Col Bologna, a maggior ragione, non si possono commettere altri passi falsi. Già due inciampi, il terzo non è ammesso. E se si parla di rabbia, personalità e fame (oltreché tecnica e forza esplosiva) l'uomo chiave è Radja Nainggolan: il belga è pronto, scalpita, contro la squadra di Pippo Inzaghi ci sarà. A lui Spalletti consegnerà le chiavi di una macchina dal motore potente ma ingolfato. L'ex romanista non ha probabilmente tutti i novanta minuti nelle gambe, ma sabato non mancherà l'appuntamento col fischio d'inizio.



Così come Asamoah e Vrsaljko, usciti domenica sera anzitempo per problemi ad una caviglia già risolti. Da vedere, invece, se troverà spazio Lautaro Martinez: l'argentino freme dopo un pre-campionato da protagonista, un esordio deludente col Sassuolo e solo due minuti e mezzo contro il Torino. L'impressione è che Icardi abbia bisogno della sua presenza per vincere la solitudine che lo attanaglia sul campo e che la squadra tutta necessiti di un uomo capace di giocare tra le linee e suggerire l'appoggio ai centrocampisti. Un po' quello che nella passata stagione faceva Rafinha, per intenderci, anche se le qualità e le caratteristiche di Lautaro sono chiaramente diverse. Spalletti stravede per il "Toro": a Bologna potrebbe così nuovamente concedergli fiducia.