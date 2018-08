Nasce un'Inter più forte: ecco come giocherà

01/08/2018

Sta nascendo un'Inter diversa. La rosa si è molto rafforzata e potrebbe accogliere, nei prossimi giorni, gente del calibro di Vidal. Per non parlare del sogno Modric. I ben informati sostengono che non siano alternativi i due arrivi: per il cileno c'è l'accordo col Bayern, arriverà dunque a Milano. Per il croato c'è da scalare una montagna fatta di cartellino+ingaggio+Fair Play Finanziario, quindi si tratta davvero di un sogno. Concreto perché Modric si sarebbe detto interessato alla proposta dell'Inter, difficile per questioni economiche. Sta di fatto che Spalletti, dopo Vrsaljko, avrà anche l'altra pedina di cui ha bisogno per plasmare la sua squadra. Con diverse alternative.