Napoli e Inter imbattute: il fattore S e una marcia da titolo

22 ottobre 2017

Può uno 0-0 esaltare le possibilità scudetto di due squadre? Per Napoli e Inter sì, anzi, nel loro caso specifico la storia ha spesso portato buone novelle a fine stagione. Il pareggio del San Paolo ha confermato il "fattore S" di questo inizio di stagione, ma niente a che vedere con la "sfiga che non se ne va mai" cantata in tempi non sospetti dall'interista Max Pezzali negli 883.



Esse come Sarri, maestro di calcio (e di lamentele) che a pochi giorni dalla supersfida succhianenergie contro il City di Guardiola, ha saputo ricaricare e rimotivare i suoi per un'altra grande partita, giocata magari in maniera meno spettacolare di altre, ma anche per merito dell'avversario. E qui siamo all'altra esse, quella di Spalletti e della sua Inter sempre più solida e convincente, blindata da Skriniar - giusto per stuzzicare ulteriormente il fattore - e tenuta in piedi dalle parate di Handanovic e una fase difensiva che ha portato 5 clean sheet in campionato, tanto quanto il Napoli. Il colabrodo della scorsa stagione è un ricordo e ora superare i nerazzurri, ordinati e mai fuori dalle righe, è diventata un'impresa.



Per gli amanti dei numeri e delle statistiche però lo 0-0 rischia di aver raccontato qualcosa di ancora più importante. Con il pareggio tanto auspicato da Allegri, pronto a recuperare terreno su entrambe a Udine, Napoli e Inter sono rimaste imbattute in campionato dopo nove giornate. Un fatto non unico, ma raro e che in passato ha sempre profetizzato grandi successi. Anche con Sarri alla guida e con i risultati roboanti delle ultime stagioni, gli azzurri non erano mai riusciti a restare senza sconfitte fino a questo punto del campionato. Per trovare l'ultimo precedente bisogna risalire fino alla stagione 1989/90, quella del secondo "giubileo" azzurro finita in trionfo con il secondo scudetto. Parola magica che non si può dire da quelle parti, nemmeno sotto tortura. E l'Inter? Siamo lì, pur facendo molta meno strada a ritroso. L'ultima volta da imbattuta fu nel 2007/08 e anche per i nerazzurri a maggio fu tricolore. Un bel dilemma, se il calcio fosse solo una serie di corsi e ricorsi storici.



E in tal senso non ci dà una mano nemmeno lo 0-0 del San Paolo, risultato fortunato per entrambe le fazioni. Il Napoli ci vinse lo scudetto nel 1986/87, il primo storico trionfo; l'Inter fece di più con il Triplete nel 2010. Insomma, del doman non v'è certezza - per fortuna - ma di sicuro il "fattore S" continuerà a spostare gli equilibri del campionato livellandoli verso l'alto. Che sia (S)cudetto o meno, la compagnia è avvisata.