Nagatomo fa visita all’Inter: la foto con Candreva è tutta da ridere

05/09/2018

Quando c’è di mezzo Yuto Nagatomo le risate non mancano mai. Il giapponese, che negli anni all’Inter è stato protagonista di diversi simpatici siparietti con i suoi compagni, è tornato a Milano per salutare i nerazzurri ad Appiano Gentile nella giornata di martedì. La visita dell’attuale terzino del Galatasaray è stata molto gradita da calciatori e staff e si è conclusa con una foto tutta da ridere realizzata con Candreva. L’attaccante ha postato lo scatto su Instagram ironizzando sul look del giapponese: “E’ sempre un piacere vederti amico mio!! Camicia da rivedere“.