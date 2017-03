Moriero a 4-4-2: "Pioli merita la riconferma, ma Conte è il migliore al mondo"

3 marzo 2017

"Pioli, per quello che ha fatto e sta facendo, merita la riconferma sulla panchina dell’Inter". Checco Moriero, intervistato a 4-4-2 in esclusiva su SportMediaset.it, ha detto la sua sulle voci attorno al futuro dell'attuale tecnico nerazzurro e ad un suo possibile sostituto. "È arrivato a stagione in corso, trovandosi in un cantiere aperto: era un momento molto delicato per la squadra nerazzurra, una situazione difficile in cui lui è riuscito prima a ridare equilibrio, poi a trovare anche i risultati".



Una conferma quindi meritata sul campo, ma Moriero confessa di avere un debole per Antonio Conte, che comunque ha detto di voler restare al Chelsea anche l'anno prossimo: "È ovvio che se mi chiedete chi preferisco tra Pioli e Antonio Conte direi il secondo: Conte in questo momento è l’allenatore più forte al mondo e sarebbe un piacere rivederlo in Italia, al di là dell’Inter. Ma che non si pensi che una volta arrivato uno come Conte, arriveranno anche i trofei: per quanto mi riguarda, la differenza la fanno sempre i giocatori, più che gli allenatori".