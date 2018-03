Moratti: "Inter donna affascinante e viziata. Aiutiamo Suning. E Ronaldo..."

10 marzo 2018

"L' Inter non è solo una squadra di calcio, è un'interpretazione della vita che io ho trovato grazie a un padre meraviglioso che lavorava affinchè si realizzasse un grande futuro. L'Inter è una donna affascinante difficile e viziata. Per me è stato un privilegio essere responsabile e presidente dell'Inter". Parole di Massimo Moratti alla presentazione del libro "Inter 110 - Noi siamo fratelli del mondo. " Ronaldo ? E' stato molto bravo, affettuoso e sinceramente commosso. Su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso, lui è uno straniero che guarda da fuori e ha visto quel che era".

"Sono stati anni emozionanti con nemici e avversari, ma anche quello ci riempiva la vita. Nei momenti di difficoltà si è creato questo grande clima, esploso con gli scudetti e il Triplete. Abbiamo costruito emozioni soffrendo, ma non ci siamo mai allontanati dall'essenza di questo club - ha proseguito Moratti - Suning è coinvolta, vuole fare il bene dell'Inter e dobbiamo aiutarli noi. Non si sa come, ma ci si innamora dell'Inter. Ci sono circostanze difficili, ma siamo sulla buona strada. Quella dell'Inter è una storia meravigliosa. Abbiamo vinto nel 1910 e nel 2010, ogni dieci anni, quindi nel 2020 lo scudetto sarà nostro. Auguro un grande in bocca al lupo alla famiglia Zhang: ci siamo noi ad aiutarvi".



"Rimpianti? Ogni scudetto non vinto. Scherzi a parte, i rimpianti ci sono sempre, ma il buon senso ti fa valutare la vita nel suo complesso e mi sembra che la mia famiglia abbia dato almeno un piccolo aiuto all'Inter... Il ricordo più bello? Direi Vienna, la prima vittoria internazionale della grande Inter. All'Inter di oggi ricorderei l'orgoglio di far parte di questa società e i propri doveri professionali. I ragazzi sono prudenti e cercano le cose semplici perché è una cosa che accade spesso nei periodi duri. San Siro non è facile, ma dobbiamo aiutare i ragazzi".



"Lo scudetto? Tifo ovviamente Napoli, ma la Juve è molto solida, sta facendo bene e ha grandi meriti. Detto ciò, non mi auguro certo una vittoria del Napoli domani: cominciamo a far andare bene l'Inter, poi il resto si vedrà".