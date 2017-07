Milito: "Spalletti l'uomo giusto per riportare l'Inter in Champions"

27 luglio 2017

Bayern Monaco-Inter, una partita indimenticabile per i nerazzurri, che evoca il ricordo della finale di Champions 2010. Protagonista del trionfo Diego Milito, autore della doppietta che stese i tedeschi. "È stata una partita bellissima, non è facile fare due gol in una finale perciò rimarrà una partita speciale", ha detto a Premium Sport il Principe, che poi ha parlato del presente. "Spalletti è l'uomo giusto per riportare l'Inter in Champions".