Milan, la curva contro il derby alle 12.30

15 aprile 2017

Il derby all'ora di pranzo non è andato giù alla Curva del Milan che, nel corso del derby, ha creato una mini coreografia per contestare la scelta di giocare alle 12.20. Uno striscione con uomo che mangia con le bacchette (cinesi), la scritta "All you can eat" e, più in basso, la dicitura "Buon appetito Lega italiana".