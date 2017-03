Milan-Inter, derby per l'Europa I nerazzurri han detto addio ai sogni di Champions e devono guardarsi le spalle, i rossoneri credono alla rimonta

19 marzo 2017

Si profila un finale di stagione caldo all'ombra della Madonnina. Da qui alla fine del campionato, infatti, Milan e Inter si sfideranno per un posto in Europa. Un derby serratissimo, che vivrà il suo momento cruciale proprio nella stracittadina del 15 aprile. Dopo il pari col Toro, i nerazzurri han detto addio al sogno Champions e devono guardarsi le spalle. Galvanizzati dalla vittoria col Genoa, infatti, dietro i rossoneri ci credono.

Il 2-2 di Torino ha lasciato il segno in casa Inter. La disperata rincorsa alla zona Champions ormai sembra definitivamente sfumata. Con una partita in meno, il Napoli è a 5 punti. E in mezzo (a +1) c'è pure la Lazio che viaggia a un ritmo indemoniato. A questo punto per Pioli l'operazione Champions sembra una missione impossibile. Meglio guardarsi alle spalle, allora. E proteggersi dall'assalto del Milan, che resta ancora aggrappato al treno per l'Europa.



Dopo la vittoria col Genoa firmata da Mati Fernandez, la banda di Montella continua a sperare nell'impresa. I cugini nerazzurri, del resto, sono a tiro. Tra il quinto posto dell'Inter e il sesto del Milan ci sono solo due punti e il 15 aprile c'è anche il derby. Uno scontro diretto che potrebbe decidere le sorti stagionali delle milanesi e dare una nuova chiave di lettura al lavoro svolto da Montella e Pioli. Soprattutto in prospettiva. Per la riconferma, infatti, ad entrambi i tecnici serve l'Europa. Senza è difficile immaginare un futuro sulle stesse panchine. E allora sotto col rush finale. Milan-Inter è un derby per l'Europa.

LE STATISTICHE DI MILAN-GENOA • Settima vittoria per 1-0 del Milan in questo campionato: record nella Serie A in corso. • Il Genoa, invece, è arrivato alla 13ª partita senza gol, al momento solo l’Empoli (18) ne conta di più in questa Serie A. • Quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato per il Milan: in mezzo la sconfitta con la Juventus. • I rossoneri hanno vinto le ultime tre gare casalinghe di Serie A, dopo che avevano perso le precedenti due. • Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 13 partite di campionato: tre pareggi e nove sconfitte completano il parziale. • Primo gol di Mati Fernández con il Milan alla sesta presenza stagionale. • Mati Fernández non segnava in Serie A da 391 giorni, l’ultima rete risaliva al febbraio 2016 in Atalanta-Fiorentina. • Quella di Andrea Bertolacci dopo 2'56'' è la sostituzione più rapida in questa Serie A. • Secondo assist in Serie A per Gianluca Lapadula, dopo quello servito a Bacca in Milan-Cagliari. • 12 tiri fuori dallo specchio per il Milan in questa partita, di più ne ha fatti solo nella sfida casalinga con il Cagliari (14).

LE STATISTICHE DI TORINO-INTER • Il Torino ha perso una sola partita in casa in questo campionato (vs Juventus): otto vittorie e cinque pareggi completano il parziale. • L’Inter non subiva più di un gol in una trasferta di campionato dalla gara di Napoli del 2 dicembre scorso. • Il Torino ha sia segnato sia subito gol in tutte le ultime otto gare di campionato. • Geoffrey Kondogbia ha trovato il suo secondo gol in Serie A, entrambi sono arrivati in casa del Torino (il primo nel novembre 2015). • Sono cinque i gol di Daniele Baselli in questo campionato: record personale in una singola stagione di Serie A. • Quinto gol in Serie A per Afriyie Acquah che non segnava in campionato dal 30 aprile 2016, contro l’Udinese. • Antonio Candreva ha segnato 43 gol negli ultimi cinque campionati, più di ogni altro centrocampista in Serie A. • Juan Iturbe ha servito un assist in ognuna delle ultime tre presenze in campionato. • Sono ora 13 i gol di testa del Torino in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio. • Ben 17 dei 36 tiri tentati in questa partita (47.2%) sono terminati fuori dallo specchio della porta: sei del Toro, 11 dell’Inter.

