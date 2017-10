Milan, Fassone: "Ora servono i risultati, non solo il bel gioco"

30 ottobre 2017

Professione di ottimismo. Dichiarazione di fiducia, per quanto condizionata. Speranza. Le parole di Marco Fassone, intervistato in esclusiva da Milan TV al Liceo Giuseppe Verdi di Milano in occasione della consegna di dieci defibrillatori nelle scuole, si prestano a letture differenti: di certo, campionato o coppa, ora come ora c'è bisogno di punti. Concretezza, insomma. Classifiche da smuovere, quanto prima. Giovedì c'è l'Europa League ad Atene con l'AEK, domenica il Sassuolo in campionato. La svolta non può tardare: "Mi aspetto non solo ci sia il bel gioco - ha dichiarato l'ad rossonero - ma che arrivino anche i risultati. Alla fine il calcio è fatto di quello. La gente vuole i risultati. Sono convinto che siamo sulla direzione giusta anche se con un po' di ritardo rispetto alle nostre aspettative. Le coppe europee sono da sempre la casa del Milan, Atene lo è in particolare. Mi auguro che giovedì sia una bella partita ed un bel risultato".