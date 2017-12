Milan, Donnarumma out. Storari in porta nel derby: nel 2009 finì 4-0 per l'Inter

27 dicembre 2017

Gattuso affiderà la porta del Milan al quasi 41enne portiere nato a Pisa, che dovrebbe essere preferito a Donnarumma senior, il fratello di Gigio che non ha ancora debuttato in rossonero. Meglio non rischiare, lanciando titolare in un derby un altro Donnarumma, con le acque già agitate a causa della questione contratto di Gigio. Per questo, tra i pali, ci sarà Storari. E non sarà la prima volta che in un derby della Madonnina ci sarà il numero 30.



Il precedente, unico, per la verità, è tutt'altro incoraggiante per il Milan e per Storari, che difese la porta rossonera nel derby di campionato del 29 agosto 2009 a causa dell'indisponibilità di Dida: fu il primo mattoncino dell'Inter nell'anno del triplete, fu una stracittadina a sole tinte nerazzurre. Finì 0-4, con i gol di Thiago Motta, Milito su rigore, Maicon e Stankovic. Un dominio dell'Inter di Mourinho iniziato fin dai primi minuti, con Sneijder appena sbarcato in Italia e in grado subito di incantare. Fu proprio Storari il primo a dire no all'olandese, con una bella parata nei minuti iniziali. Poi il portiere dovette alzare bandiera bianca, in maniera del tutto incolpevole: due gol (Motta e Maicon) da pochi passi, il rigore di Milito (calciato forte, alto, centrale) e un siluro meraviglioso da fuori di Stankovic, che si infilò all'incrocio.



Protagonista di quel match anche l'attuale allenatore del Milan, Gattuso: ammonito in occasione del rigore del 2-0, fu espulso per doppio giallo. Era palesemente infortunato e rimase in campo fino alla seconda ammonizione in quanto Seedorf, in panchina, non si era preparato abbastanza velocemente per entrare al suo posto.



Storari con il Milan vanta 15 presenze, suddivise tra il 2007, il 2009/2010 e quest'ultima avventura di fine carriera. Oggi avrà l'occasione per prendere la propria personale rivincita. Tra l'altro l'incrocio Inter-Storari è famoso anche per un altro episodio: nell'inverno 2010 il portiere lasciò il Milan per trasferirsi alla Sampdoria e proprio le sue parate all'Olimpico contro la Roma permisero all'Inter di tornare in testa al campionato il 25 aprile 2010.



Anche l'Inter scenderà in campo nel derby con il secondo portiere, Daniele Padelli, protagonista della vittoria ai rigori contro il Pordenone: per l'ex estremo difensore del Torino sarà la seconda presenza in maglia nerazzurra. L'ultima volta che l'Inter ha giocato un derby col portiere di riserva risale al 14 novembre 2010: finì 1-0 per il Milan, grazie al rigore di Zlatan Ibrahimovic. In porta, per i nerazzurri, c'era Luca Castellazzi.