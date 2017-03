Medel, la proposta di matrimonio arriva dal cielo

26 marzo 2017

Gary Medel ha approfittato degli impegni con il Cile per coronare il suo sogno d'amore. E lo ha fatto a modo suo. Affittando un aereo per la dichiarazione. A sventolare uno striscione eloquente: "Sposati con me". A completare la festa una cenetta romantica e un anello di fidanzamento importante. “Felice con il mio amore - ha scritto Medel - mi ha detto di sì e ci sposeremo“. Cristina Morales, con cui ha già una bambina di nome Alessandra, ha risposto così su Instagram: “Si e mille volte si. Ti amo per sempre amore mio. Che bella sorpresa“.