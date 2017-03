Materazzi in tackle sulla Juve: "Decisioni in una sola direzione"

13 marzo 2017

Quando giocava la gamba non la tirava mai indietro e nemmeno ha mai avuto paura di esprimere i suoi pensieri. Materazzi anche questa volta non si risparmia e dice la sua sulle polemiche arbitrali : "E' stucchevole, le decisioni vanno sempre in una sola direzione " ha detto l'ex difensore e bandiera dell'Inter che ha però anche riconosciuto la supremazia bianconera: " La Juve merita di essere dov'è , al di là delle polemiche e degli aiuti".

Ai microfoni di Radio Anch'io Sport, Matrix ha parlato del contestatissimo rigore che ha deciso in pieno recupero la sfida tra Juve e Milan: "Perdere al 95' non è mai piacevole, soprattutto quando ti vedi assegnare un rigore difficile da digerire. Uno si stanca anche di parlarne" ha detto il campione del mondo 2006 su Radio 1. L'ex numero 23, comunque, ha voluto sottolineare i meriti della Juventus e spezzare una lancia in favore di Gigi Buffon, autore di dichiarazioni per nulla concilianti verso i nerazzurri ("Creano casi sul nulla, come si fa a stimarli?" ha detto il capitano juventino nei giorni scorsi): "Le parole di Buffon? Penso siano stata estrapolate - ha detto Materazzi - non penso possa aver detto queste cose in maniera diretta, voglio credere a questo perché lo conosco molto bene".