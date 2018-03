Massimo Moratti: "Senza Sabatini l'Inter si è impoverita"

28 marzo 2018

Walter Sabatini non è più il responsabile dell'area tecnica di Suning e dopo le dimissioni ha salutato l'Inter. Un divorzio che per l'ex patron Massimo Moratti creerà problemi ai nerazzurri: "Suning avrà la forza di andare avanti comunque, ma l'Inter sarà impoverita dalla sua assenza. Io sono un tifoso dell'Inter e possiamo rimanere tranquilli". Nessun rientro in società in vista: "In questo momento non ci penso, gli azionisti sono forti".