Maradona: "Icardi settima scelta per l'Argentina"

11 gennaio 2017

La battaglia di Maradona contro Mauro Icardi si arricchisce di una nuovo capitolo. L'attacco arriva sulle colonne del quotidiano 'La Nacion'. E la leggenda del calcio mondiale come sempre non usa giri di parole: "Lasciamo Icardi lontano dalla nazionale. Piuttosto che convocare Icardi, chiamo Bazan Vera". Maradona irride il capitano dell'Inter riferendosi a un ex giocatore di 44 anni e poi aggiunge: "Icardi deve essere non la quarta, ma la settima scelta. Il suo agente ha pure chiamato il ct argentino Bauza... Pratto mi piace già molto, Icardi teniamolo pure fuori".