Maltempo su Roma: Lazio-Inter resta a rischio

29/10/2018

E' sempre allerta meteo su Roma e Lazio-Inter, in programma stasera all'Olimpico alle ore 20.30, resta a rischio rinvio. Sulla capitale previsti forti temporali per tutta la giornata: la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione e le scuole sono rimaste chiuse. Il terreno di gioco è stato coperto già da domenica mattina dai teli, che verranno tolti soltanto all'ultimo. Alle 14 riunione in Prefettura in cui verrà presa una decisione.