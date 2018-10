Le strisce diventano... oblique: sarà questa la maglia 2019/20 dell'Inter?

02/10/2018

Innovativa, forse troppo. E di certo, se così fosse, destinata a suscitare un acceso dibattito. Quando ancora siamo agli albori della stagione 2018/19, ecco che già sono già uscite le prime indiscrezioni relative alla divisa dell’Inter per la prossima annata, la 2019/20. Secondo quanto riporta infatti il sito specializzato Footy Headlines, la prima maglia interista potrebbe discostarsi molto dalla tradizione visto che le strisce, sempre ovviamente nerazzurre, potrebbero essere in diagonale. Un cambiamento, nel caso, notevole ma ancora tutto da verificare: per il momento siamo infatti ancora nel campo delle ipotesi. Anche se, storicamente, il sito in questione ci ha ha spesso visto lungo...