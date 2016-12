Lazio, Inzaghi: "Ottimo primo tempo poi il buio: non si possono prendere tre gol così"

21 dicembre 2016

Ancora lo stesso problema: i gol presi nella ripresa. Anche a San Siro contro l'Inter una Lazio ottima nei primi 45 minuti, poi in grande difficoltà: "Dobbiamo capire perché nei secondi tempi ci succede questo - ha dichiarato il tecnico Simone Inzaghi - e c'è un grande rammarico perché nel primo abbiamo fatto benissimo. Un vero peccato! Dopo il gol di Banega siamo usciti dal campo: non è possibile prendere tre gol così in dodici minuti".