La crisi Inter: mancano i gol, la corsa e i leader tecnici e carismatici

MODULO, TREQUARTISTA E IL CAPOLINEA DI JOAO MARIO

Erano anni che a San Siro non si registrava un livello tale di insofferenza nei confronti di un giocatore in maglia nerazzurra. Contro il Milan Joao Mario ha raggiunto il picco, facendo andar fuori di matto i tifosi dell'Inter. Sfiduciati dall'atteggiamento del portoghese, indolente e spaesato in mezzo al campo, molle con la palla e impalpabile senza. Quando al 59' a due passi dalla riga di porta ha ciabattato un piatto addosso ad Antonio Donnarumma, tutta San Siro ha ovviamente imprecato.



Ma quello del portoghese non è solo una questione di non empatia tra lui e San Siro. È un problema più profondo, quello che Spalletti aveva ribattezzato "del folto che gira dietro a Icardi". Ecco, in quel folto il tecnico nerazzurro non ha mai trovato la soluzione giusta. Un po' ci ha giocato Borja Valero, all'inizio Vecino, poi Brozovic, qualche volta Joao Mario. Nessuno, anche per caratteristiche, ha mai dato l'appoggio necessario a Icardi, né tantomeno un contributo in zona gol tolte le tre reti di Brozovic.



È un problema che mette in discussione addirittura l'impianto di gioco di Spalletti. E in fondo a inizio anno in conferenza stampa con Spalletti si era parlato di invertire il triangolo del centrocampo, mettendo il vertice basso anziché alto: vedere un'Inter col 4-1-2-3 anziché col 4-2-3-1, in sostanza un passaggio al 4-3-3 stile Roma che non è in realtà mai stato provato. Eppure Vecino e lo stesso Brozovic avrebbero le caratteristiche per giocare da mezzali, Gagliardini e Borja con caratteristiche diverse potrebbero agire da vertici bassi. In questo modo Candreva e Perisic potrebbero stare più alti e vicini a Icardi. Certo, discutere il sistema di Spalletti dopo l'inizio di campionato sembra adesso innaturale. Eppure è necessario, anche perché l'Inter ha dimostrato di non avere soluzioni alternative, soprattutto quando la partita si complica.



La scossa non l'ha quasi mai data Eder, di sicuro occasioni non ne avrà più Joao Mario. Si è spesso lamentato, parola di Sabatini, per i pochi minuti giocati. Ma le occasioni che ha avuto le ha sprecate scientificamente, con prove impalpabili che fanno pensare ai tantissimi milioni spesi per strapparlo allo Sporting. E ora, anche piazzarlo, sembra complicato.