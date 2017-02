L'Inter torna al lavoro: oggi esami strumentali per Murillo

21 febbraio 2017

Dopo la vittoria targata Gabigol , dopo i tre punti con il Bologna , dopo la giornata di riposo concessa da Pioli , ecco che all'orizzonte si profila finalmente la Roma . E l' Inter torna al lavoro per preparare il match che in chiave Champions League ha tutte le caratteristiche del dentro-fuori. Allenamento alla Pinetina per i nerazzurri e occhio alle condizioni di Murillo : test medici e verità per i colombiano, fondamentale visto la squalifica di Miranda.

Inizia dunque la settimana che porta a Inter-Roma. La partita del rientro di Icardi, e Kondogbia. La partita anche di Murillo e Brozovic? Questo è tutto da verificare. Per il difensore sudamenricano, si tratta di una giornata importante visto che si sottoporrà ad un esame strumentale alla coscia destra. Se venisse confermato che si tratta di un affaticamento - a Bologna sembra si sia fermato in tempo per evitare problemi più grossi - potrebbe tornare in gruppo entro giovedì. Senza Miranda, squalificato, la sua presenza è quanto mai importante. Senza, infatti, gli unici centrali di ruolo disponibili per Pioli sarebbero Andreolli e Sainsbury.



Da valutare anche Brozovic, fuori dal match contro la Juve per una piccola frattura al piede. Il croato, con un tutore protettivo, è tornato a calciare: il lavoro dei prossimi giorni sarà indicativo sul suo recupero. Importante, molto importante. Ma meno decisivo rispetto a quello di Murillo: a centrocampo non mancano infatti le alternative.