L'Inter sogna: è un Icardi da scudetto

26 novembre 2017

Prosegue la marcia dell' Inter e continua a segnare Icardi , che con la doppietta di ieri è salito a quota 15 gol in questo campionato (in 14 giornate): è il nuovo capocannoniere insieme a Immobile . Mai Maurito aveva avuto un inizio di stagione simile e infatti per l'attaccante è arrivata anche la nazionale argentina, naturale conseguenza per un giocatore che sta facendo sognare i nerazzurri dopo averli trascinati in vetta al campionato.