L'Inter si scioglie sul più bello: Pioli, divorzio vicino

16 aprile 2017

Questo pessimo finale di stagione potrebbe costare caro a Stefano Pioli , che dopo aver creduto alla rimonta per la zona Champions sarebbe attualmente fuori anche dall' Europa League . L'Inter, nel momento decisivo della stagione, ha conquistato la miseria di due punti in quattro gare; discorso simile anche per i big match, il cui bilancio parla chiaro: due pari nel derby, sconfitte con Juve , Roma e Napoli e successo con la Lazio .

La mancata qualificazione all'Europa League condannerebbe automaticamente il tecnico, ma Suning - al di là di quella che sarà la posizione finale in classifica - a questo punto della stagione sta già facendo le proprie valutazioni e le quotazioni di Pioli stanno calando sensibilmente.



L'Inter si è fermata il 12 marzo, dopo il 7-1 all'Atalanta che aveva alimentato di nuovo la rimonta Champions. Nell'ultimo mese è arrivato il pari di Torino, i due ko con Sampdoria e Crotone e il 2-2 nel derby: due punti e otto gol presi in quattro gare. Non convincono certe scelte tecniche dell'allenatore, che anche ieri ha fatto discutere per i cambi di Perisic (con Eder), Joao Mario (con Murillo) e Candreva (con Biabiany). E poi non piace questa tendenza negativa con le big: al momento degli esami importanti, i nerazzurri in questa stagione hanno sempre fallito e certamente questo dato non può essere una coincidenza. Ecco perché la proprietà cinese sta valutando altre strade per il futuro, con Simeone e Conte che restano le prime scelte per avviare, ancora una volta, un nuovo ciclo.