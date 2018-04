L'Inter ci riprova per Vidal: a gennaio si può fare?

4 ottobre 2017

In estate la sua cessione era stata espressamente bloccata da Ancelotti . E ora che il tecnico di Reggiolo ha lasciato il Bayern, quello di Arturo Vidal torna ad essere un nome caldo per l' Inter . I nerazzurri, che cercano sempre rinforzi in mezzo al campo, hanno da tempo il sì del cileno: l'ipotesi per un suo trasferimento alla Pinetina a gennaio sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto . Ma l'operazione resta complicata.

Il terremoto in Baviera può aprire nuovi scenari di mercato. Innanzitutto, però, bisognerà attendere e capire le intenzioni del nuovo tecnico dei bavaresi Sagnol e, soprattutto, di chi arriverà dopo di lui: il francese, infatti, è destinato a fare da traghettatore e tutto dipenderà dal nuovo allenatore che il club dovrebbe annunciare a breve. Di certo l'Inter può far leva sulla volontà del giocatore e su una stagione che per i tedeschi rischia di essere molto complicata viste le difficoltà e le tensioni di queste prime settimane che hanno portato al divorzio con Carletto e hanno fatto emergere diversi malumori all'interno dello spogliatoio. L'ex centrocampista della Juve non può rischiare di perdere i Mondiali (visto che saranno la sua ultima apparizione in Nazionale avendo già annunciato l'addio dopo Russia 2018) e vuole continuità: per questo l'Inter resta alla finestra a osservare le mosse del nuovo allenatore del Bayern.



Altro punto a favore dei nerazzurri è, almeno per il momento, il fatto che il rinnovo del cileno (il cui contratto scade nel 2019) sia ancora in stand-by. Col club di Monaco e soprattutto con Rummenigge i rapporti sono sempre stati molto buoni: per questo, secondo il Corriere dello Sport, in Corso Vittorio Emanuele si valuta l'ipotesi di arrivare a Vidal tramite un prestito con obbligo di riscatto. Ma è tutt'altro che scontata l'idea che in Baviera possano decidere di privarsi a cuor leggero di un centrocampista di valore assoluto, pagato, per altro, 40 milioni nell'estate del 2015. Durante l'estate appena trascorsa, quando le parti erano molto vicine e l'accordo pareva raggiungibile, il no che fece saltare tutto fu quello di Ancelotti: ed è soprattutto questo ad alimentare le speranze nerazzurre.