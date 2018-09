L'Inter celebra i 42 anni di Ronaldo

22/09/2018

Gli auguri e un video con alcune tra le migliori giocate. Così l'Inter celebra Ronaldo Nazario da Lima, per tutti il Fenomeno, senza ombra di dubbio uno dei migliori giocatori di calcio di tutti i tempi. Per il brasiliano sono 42 anni, questo è certo. Meno certa è la data di nascita, dato che in realtà Ronie sarebbe nato non il 22 settembre, giorno in cui la madre lo registrò, in ritardo, all'anagrafe brasiliana, ma il 18 con la "collaborazione", ovviamente fondamentale, del medico Ronaldo Valente, da cui poi il suo nome.



Tant'è e poco importa. L'occasione è in ogni caso buona per ricordare un campione unico e per rivedere alcune tra lesue migliori giocate.