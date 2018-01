L'ad Antonello: "Inter, stai tranquilla! Zhang vuol volare alto. Obiettivo Champions, 150 mln per San Siro"

18 gennaio 2018

Mentre proseguono le trattative per Rafinha, Ramires e, da ultimo, Sturridge , e i tifosi dell' Inter attendono che si concretizzino quei colpi di mercato che possano aiutare Spalletti a continuare la rincorsa alla Champions, al Corriere della Sera parla l'ad nerazzurro Alessandro Antonello . Una lunga intervista in cui il dirigente fa il punto sulla stuazione: "Suning sta facendo tutti gli investimenti necessari per riportare l’Inter in alto. Zhang ti spinge a sognare , è un uomo che vola alto". Rassicurazioni anche sul Fair Play Finanziario e un importante annuncio: "Per ristrutturare San Siro sono pronti 150 milioni".

"A luglio - ha continuato Antonello al Corriere - la strategia era chiara: ritorno in Champions nel rispetto del fair play finanziario. Dobbiamo bilanciare la parte tecnica ed economica. La crescita deve essere organica dal punto di vista commerciale per arrivare a una “destagionalizzazione” dei risultati. È un circolo virtuoso. Il ritorno in Champions produce un ritorno economico e spinge il marchio Inter. Mai Suning è stata in una black list. C’è stato un rallentamento, questo sì, che il governo cinese ha imposto per difendere la propria valuta. Ciò significa più controlli ed è inevitabile un rallentamento. Suning però sta facendo tutti gli investimenti necessari per riportare l’Inter in alto. Jindong Zhang - ha concluso - è un uomo di grande personalità, leadership e forza. Sposta l’asticella sempre verso l’alto. Ti spinge a sognare, a volare alto. E poi la famiglia Zhang si inserisce nel solco delle grandi dinastie nerazzurre, con Moratti in questo senso c’è una continuità molto forte".