Kondogbia, un autogol incredibile: la infila da oltre 40 metri

29 luglio 2017

Prima di lui, Marco Materazzi. Il 30 aprile 2006 il difensore azzurro segnò un incredibile autogol in pallonetto, da centrocampo, in Empoli-Inter. Una palombella che sorprese Julio Cesar. I tifosi nerazzurri mai avrebbero immaginato di vedere un autogol ancora più clamoroso. E invece Kondogbia ha sopreso tutti e al 73' di Inter-Chelsea, a Singapore per la ICC, ha realizzato un'autorete pazzesca. Leggermente pressato, da oltre 40 metri ha scagliato un sinistro di piatto verso Padelli: il pallone si è alzato e con una traiettoria impensabile si è infilato all'incrocio dei pali, battendo l'incredulo numero 27 nerazzurro.