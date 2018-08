Keita si presenta: "Dire sì all'Inter è stato facile. Qui per essere protagonista"

23/08/2018

"Quando hai un'offerta da un club come l 'Inter non è una scelta difficile da fare. Appena ho saputo dell'interesse ho detto sì". Sono le prime parole di Keita nel giorno della sua presentazione. "Ringrazio la società che ha fatto un grande sforzo per portarmi qui - ha proseguito - Spalletti è un allenatore con grandissima esperienza, con lui posso migliorare tantissimo. Sono pronto a sacrificarmi anche in difesa. Sono qui per essere protagonista".

"In campo non ho una posizione preferita, posso giocare in tutte e quattro le posizioni. Decide il mister, l'importante è giocare - ha continuato Keita - Inter anti-Juve? Penso solo all'Inter, alla fine si vedrà. Non penso alla Juve, pensiamo a fare bene noi e a vincere tutte le partite. Sono molto fiducioso, stiamo bene e siamo una grandissima squadra. Non bisogna buttarsi giù perché abbiamo perso una partita. In passato ci sono state possibilità di venire qui, ci sono stati contatti tre anni fa circa. Quest'anno si è potuto fare. L'Inter è un club che mi piace fin da piccolo, per la sua storia, per i giocatori che ha avuto. Dove mi vedo tra un anno? All'Inter!". Sul video Lotito-Inzaghi: "Sono cose che non mi riguardano".