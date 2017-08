Juve: Agnelli in visita a Milan e Inter

18 agosto 2017

Giornata milanese per Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus ha fatto visita al Milan, dove ha incontrato l'amministratore delegato Marco Fassone: sul piatto temi di politica sportiva legati alla Lega, al campionato, ma anche alle riunioni della Uefa che avverranno nei giorni. Poi nel pomeriggio si è spostato nella sede dell'Inter dove si è trattenuto un'ora e mezza con Steven Zhang con cui ha conversato di alcuni temi legati al calcio italiano e come promuovere il brand della Seria A in Italia e all'estero.