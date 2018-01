Joao Mario al West Ham, ci siamo: visite mediche a Londra

25 gennaio 2018

Titoli di coda tra Joao Mario e l' Inter. Il centrocampista è arrivato in giornata a Londra per completare il suo trasferimento al West Ham: i due club hanno trovato l'accordo per il passaggio del portoghese in Premier con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Gli Hammers pagheranno l'ingaggio fino a giugno. "Joao Mario arriva in prestito. Sta effettuando le visite mediche" ha detto l'allenatore Moyes in conferenza.

Per il trasferimento temporaneo del giocatore, il West Ham verserà all'Inter poco più di un milione di euro e si accollerà lo stipendio del centrocampista. La cifra del possibile riscatto a giugno dovrebbe essere fissata attorno ai 30 milioni visto che i nerazzurri hanno la necessità di non realizzare una minusvalenza (nel 2016 il portoghese era arrivato per ben 45 milioni).

Quello che succederà in estate, però, dovrà essere definito. I dettagli di cui si discute in queste ore riguardano i prossimi sei mesi, con Joao mario in prestito in Premier per cercare continuità, prestazioni e per non perdere il posto nella Nazionale portoghese ai prossimi Mondiali.