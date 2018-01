Joao Mario al West Ham, ci siamo: il portoghese a Londra

25 gennaio 2018

E' al capolinea la storia tra Joao Mario e l' Inter. Dall'Inghilterra, infatti, fanno sapere che il centrocampista è atteso in giornata a Londra per completare il suo trasferimento al West Ham: visite e firma dovrebbero arrivare nelle prossime ore con i due che hanno trovato l'accordo per il passaggio del portoghese in Premier con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Gli Hammers pagheranno l'ingaggio fino a giugno.

Per il trasferimento temporaneo del giocatore, il West Ham verserà all'Inter poco più di un milione di euro e si accollerà lo stipendio del centrocampista. La cifra del possibile riscatto a giugno dovrebbe essere fissata attorno ai 30 milioni visto che i nerazzurri hanno la necessità di non realizzare una minusvalenza (nel 2016 il portoghese era arrivato per ben 45 milioni).

Quello che succederà in estate, però, dovrà essere definito. I dettagli di cui si discute in queste ore riguardano i prossimi sei mesi, con Joao mario in prestito in Premier per cercare continuità, prestazioni e per non perdere il posto nella Nazionale portoghese ai prossimi Mondiali.