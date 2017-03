Joao Mario: "Non sono pentito di aver scelto l'Inter"

22 marzo 2017

" Non sono pentito della scelta di andare all'Inter . Mai. Ho preso una decisione cosciente. Sono molto soddisfatto del lavoro che ho fatto anche se certamente sento un po' di nostalgia per lo Sporting ". Così Joao Mario , dal ritiro del Portogallo, ha commentato la sua avventura nerazzurra. Condita da qualche panchina: "Devo migliorare a livello fisico perché in A ci sono molti duelli, è un campionato più duro di quello portoghese".

Joao Mario scenderà in campo con il Portogallo contro l'Ungheria sabato 25 per le qualificazioni mondiali. "È una squadra organizzata, difende bene, è brava nel contrattacco. È come una finale, dipende solo da noi". La maggior parte delle domande in conferenza stampa, però, si sono concentrate sull'esperienza in Italia: "Sono orgoglioso di quello che ho fatto allo Sporting, ma non è il caso di parlarne. Le nostre strade si sono divise, anche se un po' di nostalgia c'è sempre".



Il campionato italiano si è rivelato complicato per il portoghese, che ultimamente sta partendo spesso dalla panchina: "La Serie A è un campionato dove il livello tattico è molto forte. Ma è anche un campionato molto aggressivo, ci sono molti scontri e duelli, ed è su questo che devo migliorare".