Italia, Gagliardini conquista France Football: "La fiaba continua"

22 marzo 2017

L' Inter l'ha conquistata in men che non si dica, si appresta a fare il debutto con la Nazionale maggiore e intanto Roberto Gagliardini impressiona anche i francesi. La nota rivista France Football inserisce l'interista nell'elenco delle giovani promesse più interessanti in vista del Mondiale 2018 : "La fiaba va avanti. Il 22enne è una delle più grandi promesse del calcio italiano . Impressiona e rende migliori i compagni di reparto" si legge sul magazine che assegna il Pallone d'Oro che aggiunge di non vedere l'ora di assistere all'esordio internazionale del bergamasco.

Che la Nazionale a cui sta dando forma e spessore il ct Ventura sia un covo di freschi talenti dal futuro promettente è sotto gli occhi di tutti: da Donnarumma a Rugani, da Locatelli a Belotti passando per i vari Caldara, Spinazzola e Bernardeschi, il nuovo gruppo azzurro è composto, per la prima volta dopo tanto tempo, da giovanotti di belle speranze che si stanno affermando in Serie A e sono pronti a iniziare a fare esperienza in campo internazionale. Tra questi, va da sé, c'è anche Roberto Gagliardini su cui si è soffermata l'attenzione di una rivista che non è certo una tra tante: i francesi di France Football sono rimasti letteralmente colpito dal centrocampista dell'Inter tanto da inserirlo nella lista dei giocatori più attesi sulla scena internazionale.



Passando in rassegna le squadre che stanno cercando di rinnovarsi e ringiovanirsi, la prestigiosa rivista oltre che sul tedesco Werner e sull'inglese Ward-Prowse si sofferma proprio sul talento di Bergamo: "La fiaba va avanti per il centrocampista ventiduenne. Dieci mesi dopo il debutto in serie A con l'Atalanta, Roberto Gagliardini è diventato uno delle più grandi promesse del calcio italiano e si è trasferito durante la finestra di mercato invernale all'Inter con una serenità sorprendente" si legge su France Football. E non finisce qui: "Questo balzo non sembra essere una preoccupazione per il nativo di Bergamo, che incarna l'ascesa dei nerazzurri nelle ultime settimane e potrebbe acquisire un valore internazionale nei prossimi giorni dopo aver tastato il polso della Nazionale lo scorso novembre" scrivono i francesi che chiudono così: "Recuperi, passaggi, inserimenti, Gagliardini impressiona e rende migliori i suoi compagni di reparto.Il suo compagno di squadra francese Geoffrey Kondogbia di certo non dirà il contrario...".