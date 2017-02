Inter, Zhang Jindong a Milano: incontro con Ausilio e Pioli

23 febbraio 2017

Zhang Jindong , patron di Suning, è sbarcato giovedì mattina a Milano e ha dato subito il via ad una serie di incontri e di appuntamenti con lo staff nerazzurro. Prima la visita in sede, per la riunione con i dirigenti di tutte le aree strategiche del club. Poi Zhang si è dedicato alla fase sportiva, come testimonia anche la foto nella sala dei trofei con il figlio Steven, Javier Zanetti e il ds Ausilio . In serata cena con Pioli e la squadra.

In serata il patron è andato a cena con la squadra e con mister Pioli: probabile che sia parlato per stabilire le linee guida del club nei prossimi mesi anche in vista del mercato estivo. Il brindisi tra i due testimonia il grande feeling. Zhang sarà poi sabato ad Appiano Gentile, per incontrare la squadra alla vigilia di Inter-Roma. Domenica seguirà il match di San Siro in tribuna. Una buona notizia per l'Inter: con lui in tribuna sono arrivate tre vittorie contro Juve, Fiorentina e Lazio e un pareggio contro il Palermo.