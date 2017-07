Inter, Zhang Jindong: "L'obiettivo è la Champions"

24 luglio 2017

Con l'Inter impegnata proprio a Nanchino, nel quartier generale di Suning, arrivano le parole del patron Zhang Jindong. "Quest'anno l'Inter deve tornare in Champions League. Dobbiamo prestare maggiore attenzione allo sviluppo dei giovani. L'Inter sta costruendo la strada per tornare al livello top in Europa per la formazione, anche con la costruzione di uno stadio migliore e di nuove strutture per gli allenamenti, per attrarre i migliori giocatori internazionali".