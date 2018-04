Inter, Zhang: "Giocato con onore. Non parleremo dell'arbitro"

28 aprile 2018

Steven Zhang ha parlato a Inter Tv: "Per 110 anni l’Inter ha giocato con onore, questo è l’esempio dell’Inter, Tutti hanno dimostrato di essere giocatori da Inter. Non parlo di episodi, la nostra responsabilità è fare il nostro meglio. Grazie a tutti i tifosi a casa e allo stadio, hanno permesso una prestazione così di 10 giocatori, sembravano in 11. Siamo dispiaciuti che non è andata come volevamo, abbiamo bisogno del vostro supporto per le prossima partite, per la prossima stagione".



Nonostante la sconfitta, Zhang non molla gli obiettivi: "Abbiamo lottato, nessuno molla, lo si vede anche dagli occhi dell’allenatore. Oggi abbiamo visto la nostra gente piangere, domani è un altro giorno e ci sono altre partite da giocare. Ci prepareremo per le prossime partite e vedremo cosa succederà. Non è finita. Tutti i giocatori e l’allenatore avevano una grande pressione, dobbiamo credere sempre nelle decisioni del mister e dello staff, bisogna sempre avere fiducia in questa squadra".